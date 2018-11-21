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تجديد حبس متهم جديد بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 02:22 م
تجديد حبس متهم جديد بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت النيابة العامة حبس متهم  15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في اتهامهم بالإنضمام الي جماعه أسست علي خلاف القانون وأحكامه.

وأسندت النيابة للمتهم بالقضية رقم 12406 لسنة 2018 ، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليه عدة  جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.


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