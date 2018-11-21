تأجيل محاكمة متهمين بقتل مواطن لسرقته بالبدرشين لـ 22 يناير

كتب أحمد حسنى

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة متهمين اثنين بقتل مواطن لسرقته بالبدرشين، لجلسة 22 يناير المقبل لندب محامى.

صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى، وعلى مختار على، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "عبد النبي عبد الغنى، ودسوقي أحمد"، بقتل المجني عليه أسامة سيد عبد التواب، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم ،وبيتا النية علي إزهاق روحه، لسرقته فرسما مخططا إجراميا محكما حلقاته أعدا لتنفيذه سلاحا أبيض " بلطه"، واستدرجاه بحيلة منهما لمكان قصي بعيدا عن الماره وما أن تهيأ لهما الظرف إنهال عليه الأول بضربات قاسيات متتاليات، برأسه باستخدام السلاح الأبيض فأحدثا إصابته التى أودت بحياته.