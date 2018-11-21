تأجيل محاكمة مالكى شركة وكيميائى لاتهامهم بتلوث البيئة لجلسة 21 يناير

كتب عبد الله محمود- عامر مصطفى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة مجدى عبد البارى، وعضوية محمد رضوان ومحمد أبو كريشة، وسكرتارية حسن منصور، ومحمد علاء، تأجيل محاكمة 3 متهمين، لاتهامهم بمخالفات بشأن البيئة، لجلسة 21 يناير المقبل.

وقال أمر الإحالة إن المتهمين هم كل من "خالد.م"، مدير وشريك مؤسسة للاستيراد والتصدير، ومحمد. ع"، مهندس كيميائى، إيهاب.أ"، مدير مسؤول لشركة معادن، قاموا باستخدام فحم الكوك فى أغراض للصناعة بدون الموافقة من جهاز شئون البيئة.

ووجهت لهم النيابة تهمتى بالجنح والجنايات، لأنهم قاموا باستخراج معادن من المناجم بدون ترخيص من للجهات المعنية.