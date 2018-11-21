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النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى فى واقعة قتل بائع ملابس بالعمرانية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 06:00 ص
النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى فى واقعة قتل بائع ملابس بالعمرانية الطب الشرعى - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان بائع ملابس قتله عامل بالعمرانية، بسبب الخلاف على سعر جاكيت، للوقوف على ظروف وملابسات إصابته التى أودت بحياته.

كانت النيابة العامة صرحت فى وقت سابق بتشريح جثمان المجنى عليه ودفنه، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص به، لاستكمال التحقيقات، واستمعت لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا يفيد مقتل بائع ملابس نتيجة إصابته بطعنة نافذة بالصدر، بإجراء التحريات تبين للرائد مصطفى مخلوف رئيس مباحث العمرانية، أن عامل اعتدى على المجنى عليه بمطواة بسبب الخلاف على بيع جاكيت، مما أسفر عن مقتله، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 


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