"القومى للسكان" يبحث مع "صندوق الأمم المتحدة" سبل مواجهة الزيادة السكانية

استقبل الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، اليوم الأربعاء ، الدكتورة جيرمين حداد، نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، لتعزيز سبل التعاون بين المجلس والصندوق لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، وذلك بالمجلس القومي للسكان.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول بحث إمكانية العمل على تطوير الإستراتيجية القومية للسكان، بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة في مصر 2030، لافتاً الى العمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى المواطنين وتوعيتهم بأخطار الزيادة السكانية، والتاكيد على أن تنظيم الأسرة لا يتعارض مع صحيح الدين.

من جانبه، أشار الدكتور عمرو حسن، الى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون من أجل تكثيف الجهود والعمل المشترك ، لتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمشكلة السكانية، وذلك بالتنسيق بين المجلس القومي للسكان ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية.

وأكد "حسن" على الدور الفاعل والهام للإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي في التوعية بالمشكلة السكانية وأبعادها المختلفة، وكذلك التنسيق مع وزارة التربية والتعليم ، والوزارات المعنية بالقضية السكانية لتكثيف العمل في هذا الاتجاه.