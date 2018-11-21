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العثور على 60 عبوة ناسفة وأشلاء لعناصر داعش فى مدينة بيجى العراقية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:41 م
العثور على 60 عبوة ناسفة وأشلاء لعناصر داعش فى مدينة بيجى العراقية عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، اليوم الأربعاء، أنه تم العثور على 60 عبوة ناسفة وأشلاء لعناصر من تنظيم (داعش) فى وكر قصفته طائرات التحالف الدولى فى مدينة (بيجي) بمحافظة صلاح الدين.

وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول ، فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية ، : "إن قوة مشتركة من قيادة عمليات صلاح الدين عثرت على بقايا أشلاء بشرية لعناصر داعش الإرهابية بالإضافة إلى 60 عبوة ناسفة ومواد لتصنيع تلك العبوات فضلا عن بقايا للمواد اللوجستية، التى تم إتلافها على الفور".

وأضاف : "أن القوات الأمنية فى قيادة عمليات صلاح الدين والقطع الملحقة بها أكملت تفتيش جزيرة (كنعوص) من مخلفات عصابات داعش الإرهابية" .. مشيرا إلى أن العملية أسفرت عن تدمير وكرين للإرهابيين وقتل 15 عنصرا منهم داخل نفق كبير.

 


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العراق




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