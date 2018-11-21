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السعودية وفرنسا تبحثان سبل مكافحة ظاهرة الإرهاب

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:08 م
السعودية وفرنسا تبحثان سبل مكافحة ظاهرة الإرهاب الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودى
الرياض (أ ش أ)
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بحث رئيس لجنة الشئون الإسلامية بمجلس الشورى السعودى عبدالعزيز بن عبدالكريم العيسى، مع مستشار الشئون الدينية بوزارة الخارجية الفرنسية جان كريستوف، اليوم الأربعاء، سبل مكافحة ظاهرة الإرهاب والتصدى له باعتباره مطلبا تتفق عليه جميع الدول.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الاجتماع الذى عقد بمقر مجلس الشورى بالرياض، تركز حول السلوكيات الإجرامية التى يأتى فى مقدمتها الإرهاب وسبل مكافحته والتصدى له، حيث أصبح الإرهاب ظاهرة عالمية طالت آثارها الكثير من الدول وعانت منه العديد من المجتمعات.

وأشاد العيسى- خلال اللقاء- بالعلاقات المميزة التى تجمع السعودية وفرنسا فى شتى المجالات، إلى جانب العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى السعودى والبرلمان الفرنسي.

بدوره، أعرب مستشار الشئون الدينية بالخارجية الفرنسية عن سعادته بزيارة مجلس الشورى السعودى، والالتقاء بأعضاء لجنة الشئون الإسلامية ولما أبدوه من ترحيب وحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين.

 


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