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السعودية تطلق مشروع تطوير وادى الديسة بمحمية الأمير محمد بن سلمان

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 06:33 ص
السعودية تطلق مشروع تطوير وادى الديسة بمحمية الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
وكالات
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أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادى للمملكة العربية السعودية، عن إطلاق "مشروع تطوير وادى الديسة"، الواقع ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان، والهادف إلى الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية للوادي، واستثمار مقوماته السياحية من مناخ معتدل وتضاريس جبلية مميزة وعيون متدفقة على مدار العام لتصبح أحد مناطق الجذب السياحى فى المملكة.

وسيقوم صندوق الاستثمارات العامة بإنشاء شركة تعنى بتطوير المشروع وفق أرقى المعايير البيئية والتنموية المعتمدة عالمياً، ما يساهم فى خلق قيمة مضافة لسياحة مستدامة وفرص وظيفية، ودعم التنويع الاقتصادى وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة فى المملكة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس.

 


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السعودية

وادى الديسة

محمد بن سلمان

محمية محمد بن سلمان




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