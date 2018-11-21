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السجن 15 سنة أشغال شاقة مؤقتة لمدانين فلسطينيين بتسريب أراض للاحتلال

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 02:41 م
السجن 15 سنة أشغال شاقة مؤقتة لمدانين فلسطينيين بتسريب أراض للاحتلال قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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أصدرت محكمة بداية قلقيلية، بصفتها محكمة جنايات، اليوم الأربعاء، حكمًا جنائيًا بحق متهمين بتسريب أراض للاحتلال الإسرائيلى، وحكمت المحكمة على المدانين بالأشغال الشاقة المؤقتة (15) سنة.

وأصدرت المحكمة، حسب بيان للمركز الإعلامى القضائى، الحكم على كل من (ف.ع.ى) و(ع.خ.م) من قرية كفر ثلث بالمحافظة، بجرم تسريب أراضٍ للعدو.

وكان جهاز المخابرات العامة فى المحافظة، وبناء على معلومات استخبارية ومتابعة استمرت فترة طويلة، تمكن من اعتقال مجموعة من المشتبه فيهم بمحاولة تسريب أراض لصالح الاحتلال يوم 8 يناير 2018.

فى سياق آخر، حمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" الحكومة الإسرائيلية وجهاز القضاء الإسرائيلى المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير المريض رجائى حسين عبد القادر السبعى "35 عاما"، الذى يعانى من سرطان البروستات ومن وجود بقع على الكبد وتضخم بالرئتين.

وذكر المركز -فى بيان له اليوم- بقرار المحكمة المركزية بتاريخ 23-10-2018 رفض إطلاق سراح الأسير السبعى المبكر لخطورة وضعه الصحى، رغم إقرارها بخطورة حالته، إلا أنها ادعت أن المرض تحت السيطرة والمراقبة من قبل مصلحة السجون.

واعتقل الأسير رجائى عبد القادر من بيته بمخيم دير عمار فى محافظة رام الله والبيرة عام 2015 وحكم بالسجن الفعلى 45 شهرًا، وتنتهى محكوميته فى شهر مايو من العام المقبل.

وطالب مركز حريات بالإفراج الفورى عن الأسير رجائى، وناشد الأمين العام للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولى ومنظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان وكافة الهيئات والمؤسسات الدولية الحقوقية بالتدخل العاجل للضغط على الاحتلال وحكومته وإجبارها على إطلاق سراحه.

 

 


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