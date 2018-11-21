الرئيس الأفغانى يلتقى مع مبعوث ألمانيا لأفغانستان وباكستان

كابول (أ ش أ)

التقى الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى فى القصر الرئاسى بالعاصمة الأفغانية كابول المبعوث الألمانى الخاص لأفغانستان وباكستان ماركوس بوتزيل.

وذكرت الرئاسة الأفغانية -فى بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" اليوم الأربعاء، أن المبعوث الألمانى أكد مجددا دعم بلاده لعملية السلام التى تقودها وتمتلكها أفغانستان، كما أكد دعم ألمانيا لمختلف القطاعات فى أفغانستان.

وأعرب الرئيس الأفغانى عن امتنانه لألمانيا لدعمها لمختلف القطاعات فى بلاده، مشيرا إلى أن الوقت قد حان كى تعمل دول الإقليم معا من أجل تنمية واستقرار المنطقة.