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الداخلية تزيل التعديات من أملاك الدولة والزراعات

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 02:59 م
الداخلية تزيل التعديات من أملاك الدولة والزراعات حملة لإزالة التعديات-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ دينا الحسينى
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واصلت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية، بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، ومنافع الرى، ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
 
قامت العديد من الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، والمسطحات المائية، ومنافع الرى والصرف.
 
جاء ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء، والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.
 
وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الاستيلاء على الأراضى دون وجه حق، والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.
 
 
 
 

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