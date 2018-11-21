الجوع كافر.. كلب حراسة فندق ترامب يخدع رجال المفرقعات بسبب طرد لدونالد

كتبت - سالى حسام

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، أن طردا مشبوها تم إرساله للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وأثار المخاوف أن يكون قنبلة، لكن اتضح فى النهاية أنه مجرد طعام كلاب.

وبحسب الصحيفة، فأن كلب حراسة قام بشم الطرد المشبوه الذى تم إرساله لفندق "ترامب انترناشونال" فى عبوة عليها شعار شركة أمازون فى حوالى الخامسة مساء بالتوقيت المحلى.

وظن موظفى الأمن أنها قنبلة مما جعلهم يستعينوا بكلب متخصص فى شم القنابل يدعى بن فرانكلين، وفى المعتاد يتم تدريب الكلاب على الجلوس عند العثور على قنبلة فى الطرد لكن فى هذه الحالة جلس الكلب ظنا أنه سيحصل على الطعام، ولكن رجال الأمن ظنوا أنه عثر على قنبلة مما جعلهم يستدعون خبراء تفكيك القنابل من شرطة نيويورك.

وقال أحد الضباط "لا أعرف ربما كان الكلب جائعا وحسب".