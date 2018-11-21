التحقيق مع ابنة الشاطر و5 آخرين فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية

كتبت أمنية الموجى

حققت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا، مع عائشة الشاطر و5 آخرين، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض على ضرب الاقتصاد القومى.

المتهمون هم هدى عبدالمنعم، ومحمد أبو هريرة، وبهاء عودة، وعائشة الشاطر، وأحمد الهضيبى، ومحمد الهضيبى، وانتهت النيابة من استجواب عائشة الشاطر، ومازال التحقيق مستمرا مع باقى المتهمين.

وكشفت التحريات الأولية انضمام المتهمين إلى جماعة إرهابية وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

ونسبت النيابة لللمتهمين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، ما عدا عمرو محمد متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى.