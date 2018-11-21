"البيئة والآثار والتراث".. ندوة بجامعة القاهرة تناقش "الأخطار البيئية"

كتب- وائل ربيعى

عقدت أمس ندوة "البيئة والآثار والتراث" بكلية الأثار جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتورمحمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور جمعة عبد المقصود عميد الكلية، استكمالا لأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستعرضت الندوة العديد من الموضوعات التي تغطى محاور عدة مثل: "الأخطار البيئية والبشرية المؤثرة علي الآثار ومواقع التراث العالمى"، مع استعراض أساليب وطرق تقييم وضبط الظروف البيئية المحيطة بالآثار، بالإضافة إلى عرض للقوانين المنظمة لحماية المواقع الأثرية ،وإدارة التراث فى إطار القانون الدولى.

كما تطرقت موضوعات الندوة إلى آليات حماية التراث باستخدام المواد التقليدية المحلية غير المؤثرة في البيئة ، وآليات الاستثمار فى قطاع السياحة مع التأكيد على دور الاعلام فى طرح قضايا البيئة والتراث بوسائل الإعلام المصرى.