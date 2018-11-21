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البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 01:11 م
البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب البورصة المصرية
كتب ــ هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 13756 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2226 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 13561 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 688 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1729 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 477 نقطة.


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