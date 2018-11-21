البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 13756 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2226 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 13561 نقطة.
كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 688 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1729 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 477 نقطة.
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