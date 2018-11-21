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الإفراج عن الأسير الفلسطينى سمير سرساوى بعد اعتقال 30 عاما فى سجون الاحتلال

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 02:23 م
الإفراج عن الأسير الفلسطينى سمير سرساوى بعد اعتقال 30 عاما فى سجون الاحتلال سمير سرساوى الاسير الفلسطينى
رام الله /أ ش أ/
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أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، عن الأسير الفلسطينى سمير سرساوى (52 عاما)، من مدينة حيفا بأراضى الـ48، بعد قضائه 30 عاما فى معتقلاتها .

وقال نادى الأسير، فى بيان، إن الأسير سرساوى كان من بين الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو.

وبالإفراج عن الأسير سرساوى يبقى (27) من الأسرى القدامى فى سجون الاحتلال، بينهم 12 أسيرا من الأراضى المحتلة عام 1948، وهم: كريم يونس، وماهر يونس، وإبراهيم أبو مخ، ورشدى أبو مخ، ووليد دقة، وإبراهيم بيادسة، وأحمد أبو جابر، وبشير الخطيب، وإبراهيم اغبارية، ومحمد سعيد اغبارية، ويحيى اغبارية، ومحمد جبارين.

 


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