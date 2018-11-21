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الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 09:42 ص
الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور المرحلة الأولى بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة العبور
كتب أحمد حسن
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صرح المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك 120 وحدة، 5 عمارات كود (111) موقع 1، أرقام 19 – 21 22 – 23 – 37، بالمرحلة الأولى بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور، جاهزة للتسليم للفائزين بها.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور تم تحرير محاضر استلام الوحدات، وهى جاهزة للتسليم للحاجزين على مدار 5 أيام عمل، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور)، لتحديد موعد بدء تسليم الوحدات لمستحقيها.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية أوضح المهندس أحمد عمران أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور (سوق العبور)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.​

وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور (1)
وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور
 
وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور (2)
وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور
 
وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور (3)
وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور
 
وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور (4)
وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور
 
وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور (5)
وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور
 
وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور (6)
وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور
 
وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور (7)
وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور
 
وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور (8)
وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور
 
وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور (9)
وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور
 
وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور (10)
وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور
 
وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور (11)
وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور
 
وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور (12)
وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور
 
وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور (13)
وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور
 
وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور (14)
وحدات دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور

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