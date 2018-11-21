video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 04:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأمن الإيطالى يضبط مصريا روج لـ"داعش" على السوشيال ميديا

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:06 م
الأمن الإيطالى يضبط مصريا روج لـ"داعش" على السوشيال ميديا الشرطة الإيطالية
كتبت - سالى حسام
إضافة تعليق
ذكرت وكالة الأسوشيتد برس أن السلطات الإيطالية ألقت القبض على رجل مصرى بتهمة دعم داعش.
 
 
وبحسب الوكالة فإن الرجل استخدم المحادثات على السوشيال ميديا من أجل نشر دعاية للتنظيم الإرهابى.
 
 
وقالت الشرطة الإيطالية اليوم الأربعاء إن مصريا آخر صدر أمر بطرده من إيطاليا ضمن عملية طرد 300 مشتبه فى انتمائهم لجماعات متطرفة، وهى العملية التى بدأت منذ 2015، ومازال البحث جاريا عن مصرى ثالث.
 
 
وبحسب الشرطة الإيطالية فإن المتهم الذى تم القبض عليه يدعى عصام السيد السيد شلبى، والذى وصفته الوكالة بأنه زعيم المجموعة، واستخدم تطبيق تليجرام لنشر رسائل داعش ومن بينها إعلان داعش المسئولية عن هجوم إرهابى فى طاجيكستان نتج عنه مقتل 4 سياح غربيين.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش العراقى يقتل 15 من مقاتلي داعش فى الشمال

العثور على 60 عبوة ناسفة وأشلاء لعناصر داعش فى مدينة بيجى العراقية

ناهبة آثار العرب.. المياسة شقيقة تميم وراء عمليات سرقة الآثار المصرية عقب فوضى ثورة يناير.. مصادر بالمعارضة: جندت عناصر داعش فى سوريا والعراق لنهب الحضارة السومرية والبابلية.. وتستغل متاحف قطر لغسيل الأموال

الشرطة الإيطالية

داعش

جماعات متطرفة

تليجرام




لا تفوتك
الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

الإسكان: 120 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" للإسكان المتوسط فى العبور

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

إيد واحدة.. فتيات مسلمات يشاركن فى تنظيف وتجميل كنيسة بالمنيا

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

أرقام حجز مشروعات الإسكان تتحدى "الفقاعة العقارية".. المنصورة الجديدة تحقق 1.5 مليار جنيه فى 3 أيام.. والمصريين بالخارج يحجزون كل قطع الأراضى بالمرحلة السادسة بمشروع بيت الوطن بمجرد فتح الموقع للحجز

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

العذاب داخل سلخانات أردوغان.. "الديكتاتور" لا يعرف سوى لغة "الوحشية" مع معارضيه.. تقارير صادمة تكشف: 1500 سجين مريض داخل السجون بينهم 402 يعانوا أمراض مزمنة.. ووفاة 2300 شخص بالمعتقلات خلال الـ 8 سنوات الأخيرة

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عودة دوريات أوروبا.. تعرف على أهم المباريات المنتظرة بعد أسبوع "فيفا"

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

عمل من مخلفات الموز قماش.. شاب قناوى نقل تجربة شرق آسيا وفتح خط إنتاج مصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة