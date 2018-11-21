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الأرصاد: الطقس اليوم معتدل على معظم أنحاء البلاد.. والعظمى بالقاهرة 26

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:00 ص
الأرصاد: الطقس اليوم معتدل على معظم أنحاء البلاد.. والعظمى بالقاهرة 26 الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

الصغرى العظمى

القاهرة 15 26

شبين الكوم 15 26

طنطا 14 25

دمنهور 14 25

الإسكندرية 13 26

بلطيم 14 25

مطروح 12 26

السلوم 13 25

سيوة 08 27

بورسعيد 17 24

دمياط 16 23

الزقازيق 15 25

الإسماعلية 15 26

السويس 14 25

العريش 12 24

رفح 13 23

رأس سدر 15 25

نخل 08 22

نويبع 21 26

طابا 19 24

كاترين 08 22

الطور 15 27

شرم الشيخ 20 28

الغردقة 18 29

مرسى علم 18 28

الفيوم 13 26

بنى سويف 13 26

المنيا 10 27

أسيوط 11 27

سوهاج 11 28

قنا 12 29

الأقصر 12 29

أسوان 13 30

أبوسمبل 14 29

الوادى الجديد 10 29

شلاتين 20 28

ابو رماد 17 27

راس حدربة 17 27

حلايب 18 26

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 31

المدينة 14 28

الرياض 13 24

المنامة 20 24

أبوظبى 20 28

الدوحة 20 26

الكويت 12 22

دمشق 06 20

بيروت 17 24

عمان 10 20

القدس 10 20

غزة 16 25

بغداد 10 21

مسقط 22 27

صنعاء 07 23

الخرطوم 20 34

طرابلس 14 23

تونس 10 21

الجزائر 12 18

الرباط 11 18

نواكشوط 16 27

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 06 15

اسطنبول 12 17

اسلام اباد 08 24

نيودلهى 13 28

جاكرتا 24 33

بكين 01 10

كوالالمبور 24 30

طوكيو 06 16

أثينا 13 20

روما 08 15

باريس 01 06

مدريد 06 14

برلين 01 04

لندن 02 06

مونتريال - 06 02

موسكو - 03 03

نيويورك 04 12

واشنطن 06 14

 

         

 


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