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استكمال سماع الشهود فى محاكمة بديع و46 آخرين بـ"أحداث قسم شرطة العرب" اليوم

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 01:00 ص
استكمال سماع الشهود فى محاكمة بديع و46 آخرين بـ"أحداث قسم شرطة العرب" اليوم المستشار سامى عبد الرحيم
كتب إيهاب المهندس
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تستكمل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، سماع الشهود فى إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب".

كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

 

 

 


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