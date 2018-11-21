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إخلاء سبيل متهمتين بقضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان ..والنيابة تستأنف

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 03:31 م
إخلاء سبيل متهمتين بقضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان ..والنيابة تستأنف محكمة -أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، إخلاء سبيل ماجدة فوزي، أسماء طارق غازي، المتهمتين في قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان والذي يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية،  بتدابير احترازية، وقررت نيابة أمن الدولة العليا الاستئناف علي القرار. 
 
وأسندت النيابة إلى المتهمتين بالقضية 441  لسنة 2018 حصر أمن دولة علسا الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
 كما أسندت النيابة إلى المتهمتين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 
 

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