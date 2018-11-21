ألمانيا تهنئ الرئيس الجديد للانتربول وتحذر من تسييس المنظمة الدولية

برلين (أ ش أ)

هنأت ألمانيا، الرئيس الجديد لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) "كيم جونج يانج"، وحذرت من "تسييس" المنظمة الدولية.

ونقلت شبكة (أيه.بى.سى.نيوز) الأمريكية اليوم الأربعاء، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا أديبهار قولها أن برلين مقتنعة بأن كيم جونج يانج يعد خيارا جيدا للمنظمة.

من جانبه، قال وزير الداخلية الألمانى هورست سيهوفر أن أولوية الرئيس الجديد يجب أن تتمثل فى ضمان الاستقرار والاستمرارية فى عمل الانتربول، داعيا إلى ضرورة التصدى لأى نزاعات تهدف إلى تسييس المنظمة الدولية.

يذكر أن رئيس الإنتربول السابق مينج هونج- الذى كان يشغل منصب نائب وزير الأمن العام الصينى أثناء ترؤسه الإنتربول- اختفى أثناء قيامه برحلة إلى الصين فى شهر سبتمبر الماضى، وتبين لاحقا أنه تم اعتقاله فى إطار حملة واسعة لمكافحة الفساد.