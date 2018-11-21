أسامة هيكل يطالب اليونسكو بالتحقيق فى سرقة شقيقة تميم لآثار عربية

كتب محمد مجدى السيسى

وصف النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، ما كشفه حساب قطريليكس، المعنى بفضح جرائم النظام القطرى، عن تفاصيل سرقة المياسة بنت حمد، شقيقة تميم بن حمد أمير قطر آثار سوريا والعراق بالتعاون مع داعش، بالجريمة الدولية.

وأضاف "هيكل" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنها جزءا من جرائم النظام القطرى، متابعاً، : "إذا كان نظام قبِّل على نفسه إنه يمول الإرهاب، على مرأى ومسمع من العالم، مش هيكون صعب ولا غريب عليه إنه يسرق آثار"، مطالباً الدول المسروق منها الآثار أن يبلغوا المحكمة الجنائية الدولية إذا ثبت إن الآثار تمت سرقتها وذهبت إلى قطر.

وطالب رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، منظمة اليونيسكو بالتدخل الفورى فى هذة المسألة، متابعاً، : "بغض النظر عن إن مصداقيتها أصبحت على المحك، خاصة أن الانتخابات الأخيرة كشفت وجود مال قطرى، لكن اليونسكو هى المنظمة الدولية المعنية بهذة المسألة، ومصداقيتها الآن فى اختبار حقيقى تجاه التعامل بكل حسم مع هذة الشبكة، وأن تعلن تفاصيل التحقيق".