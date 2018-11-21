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أحمد أبو الغيط يتوجه إلى روما للمشاركة فى مؤتمر "حوارات المتوسط"

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 12:14 م
أحمد أبو الغيط يتوجه إلى روما للمشاركة فى مؤتمر "حوارات المتوسط" أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل
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غادر مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، متوجهًا إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة فى مؤتمر "حوارات المتوسط".

 

وقال السفير محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، إن مشاركة أبو الغيط فى أعمال هذا المؤتمر السنوى تأتى فى إطار السعى لإجراء نقاشات هامة وتدعيم الاتصالات مع كبار المسئولين الدوليين وأعلام السياسة والاقتصاد والفكر من منطقتى شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه الذين يشاركون فى أعمال المؤتمر، وذلك حول القضايا ذات الأولوية للجامعة العربية، وأخذًا فى الاعتبار أن أحد الأهداف الرئيسية لعقد المؤتمر هو خلق حالة من الحوار البناء والإيجابى حول أهم القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على ضفتى المتوسط.

 

وأوضح عفيفى، أنه من المنتظر أن يستعرض الأمين العام غدا الخميس 22 نوفمبر الجارى، خلال الجلسة الأولى للمؤتمر، رؤية الجامعة العربية تجاه الوضع الإقليمى بشكل عام، وسبل وفرص استعادة الاستقرار فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، كما من المقرر أن يجرى الأمين العام مقابلات ثنائية هامة مع عدد من كبار المسئولين الدوليين على هامش أعمال المؤتمر.

 

 
 
 

 

 


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أحمد أبو الغيط

روما

حوارات المتوسط




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