35 عمرة فى احتفال نقابة مأذونى بنى سويف بالمولد النبوى الشريف

بنى سويف - هانى فتحى

أناب المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف السكرتير العام اللواء عصام العلقامى لحضور الاحتفال الذى أقامته النقابة المركزية للمأذونين الشرعيين ببنى سويف بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف بمركز مؤتمرات الجامعة بمدينة بنى سويف بحضور النائبين محمد كساب ،على بدر عضوى مجلس النواب ، عرفان شافعى مدير عام القوى العاملة ، و نارمين محمود مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، والدكتور منتصر جبر رئيس الاتحاد المحلى للنقابات العمالية بالمحافظة ، والشيخ مصطفى عبده رئيس اللجنة النقابية لمأذونى بنى سويف ،والشيخ عادل حيدر عن الأوقاف ، والشيخ محمد قرنى عن المنطقة الأزهرية ، والقمص باخوم عطية ممثلا عن الكنيسة.

وفى كلمته ، نقل سكرتير عام المحافظة اللواء عصام العلقامى تحيات المحافظ المستشار هانى عبد الجابر للحاضرين ، معرباً عن سعادته بحضور الاحتفال بهذه المناسبة الشريفة والتى تمثل ذكرى عظيمة والتى يجب علينا جميعًا أن نستفيد من سيرة النبى الكريم فى العمل والإنجاز والتحلى بروح الإسلام وتعاليمه السمحة والنشاط والهمة لإعادة وطننا إلى الريادة والتقدم ، ومقدما التهنئة للفائزين برحلات العمرة التى قدمتها النقابة.



تضمن الاحتفال تلاوة آيات من القرآن الكريم وابتهالات وإنشادا دينيا فى حب الرسول صلى الله عليه وسلم ، أعقبها كلمات ألقاها عدد من العلماء تناولت الذكرى العطرة لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، والدروس المستفادة من هذه المناسبة وأهمية الاقتداء بالرسول فى العمل والكفاح والصبر على الشدائد والتوحد ونبذ الفرقة ونشر المحبة والسلام والعمل من أجل بناء الوطن، ، فيما اختتمت الاحتفالية بتكريم 35 من المأذونين حيث تم تسليمهم شهادات تقدير و رحلات عمرة مقدمة من النقابة