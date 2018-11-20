وفد البنك الأسيوى من قناة السويس: ضخ استثمارات جديدة بمشروعات البنية الأساسية

كتب عبد الحليم سالم

قامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الثلاثاء، باصطحاب وفد من أعضاء مجلس إدارة البنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية برئاسة شيجين شين فى جولة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأنفاق الجديدة للقناة وميناء شرق بورسعيد، وذلك فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنظيم زيارات لممثلى المؤسسات الدولية إلى المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها للتعرف بشكل مباشر وواقعى على حجم الإنجازات التى تحققت وآفاق التطوير الذى تشهده مصر فى مختلف المجالات وفرص الاستثمار المتاحة فى السوق المصرى، حيث تتضمن زيارة وفد البنك لمصر زيارة العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الطاقة الشمسية ببنبان بأسوان.

وأشار شيجين شين، إلى أن مصر هى أول دولة غير أسيوية يزورها مسئولو البنك بعد الاصلاحات التشريعية الاخيرة حيث أن البنك يرى أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار فى مصر، فى ظل الإنجازات التى تحققها مصر بقيادة الرئيس السيسى فى مجال البنية الأساسية، موضحا أن البنك زار امس العاصمة الإدارية الجديدة وتعرف على فرص الاستثمار بها وسيزور غدا مشروع إنشاء 11 محطة للطاقة الشمسية بقرية "بنبان" بالقرب من أسوان والذى يستثمر فيه البنك بقيمة 210 ملايين دولار، مشيدا بالفرص الاستثمارية الكبرى فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى تطلع البنك لتعزيز التعاون مع مصر من خلال الاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية فى ظل أن مصر تمتع بموقع استراتيجيا هاما يجعلها جزءا من القارة الأسيوية.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الدولة تسعى لجعل محور قناة السويس المركز الإقليمى للتجارة والاستثمار، وبوابة لسوق إقليمى ضخم يخدم 100 مليون مستهلك مصرى ومليار و200 مليون مستهلك أفريقى و400 مليون مستهلك عربى، والاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاستثمارية والتجارية التى وقعتها مصر مع الدول العربية والأفريقية.

وأكدت نصر، على أن الدولة تعمل على جذب استثمارات فى المشروعات القومية الكبرى التى تستجيب لاحتياجات المواطنين وتعمل على خلق فرص عمل للشباب والمرأة، مثل مشروعات انشاء الطرق والكبارى، والطاقة والشبكات الكهربائية وشبكات الصرف الصحى ومشاريع الاستصلاح الزراعى.

وذكر الفريق مهاب مميش، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بعقود تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات، مما يعكس ثقة المستثمر المحلى والأجنبى فى الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن إدارة المنطقة فى طريقها للانتهاء من تنفيذ كافة احتياجات المنطقة من البنية الأساسية، سواء محطات الكهرباء أو تحلية المياه أو توصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة، فضلًا عن تطوير شبكة لوجستيات النقل بموانئ المنطقة الاقتصادية، والاهتمام بتفعيل وتطبيق منظومة النقل الذكى وزيادة السعة الاستيعابية للموانئ، لتحويل مصر لمركز عالمى لصناعة النقل واللوجستيات، وحلقة أساسية فى سلسلة القيمة المضافة العالمية، بما يساهم فى تحقيق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية بالدولة.

وأكد "مميش"، على أن قناة السويس أصبحت شريان الحياة لكل دول العالم، حيث تحولت التجارة حاليا من الشرق إلى الغرب، والمستثمرون أصبحوا يسعون جاهدين لحجز أماكن بالقناة ونعمل حاليا على التنويع فى الاستثمارات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ووضع أفضل حوافز استثمارية وتقديم مزيد من التسهيلات وإزالة أى عوائق تعرقل التنمية فى المنطقة.

وأوضح الفريق مهاب مميش، أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تلعب دور كبير فى تطوير الاقتصاد المصرى، معبرًا عن تطلع القناة للتعاون مع البنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية فى تطوير البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك بالتنسيق مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وعقب ذلك، اصطحب الفريق مهاب مميش، الوزيرة ووفد البنك، فى جولة بحرية بقناة السويس الجديدة.