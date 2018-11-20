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وزير الخارجية السودانى يتوجه إلى فرنسا فى جولة أوروبية تستغرق عدة أيام

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 05:12 م
وزير الخارجية السودانى يتوجه إلى فرنسا فى جولة أوروبية تستغرق عدة أيام وزير الخارجية السوداني، الدكتور الدرديري محمد أحمد
أ ش أ
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توجه وزير الخارجية السوداني، الدكتور الدرديري محمد أحمد، اليوم الثلاثاء إلى فرنسا، فى مستهل جولة أوروبية تشمل كلاً من ألمانيا وبلجيكا ومقر الاتحاد الأوروبي، وتختتم ببريطانيا يوم 27 من الشهر الجاري.

ويبحث الوزير مع نظرائه بالدول المذكورة، سبل دفع العلاقات الثنائية مع السودان في مختلف المجالات، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير بابكر الصديق الأمين، في تصريح صحفي، إن وزير الخارجية سيطلع نظراءه على مختلف جوانب الدور المتنامي الذي يضطلع به السودان سعياً لتحقيق الاستقرار في جواره الإقليمي.

ونوه بأنن سيتم التطرق لمسار تنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان، ومساعي الخرطوم لدفع عملية المصالحة في إفريقيا الوسطى، وجهوده المشتركة مع دول جوار ليبيا، مبرزا أن وزير الخارجية سيلتقي فيديريكا موجيريني مفوضة الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية، لبحث التطورات المهمة في علاقة السودان بالاتحاد .

 


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