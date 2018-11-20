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وزير التعليم العالى يعلن صدور 6 قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 03:39 م
وزير التعليم العالى يعلن صدور 6 قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، صدور 6 قرارات جمهورية بتعيين كل من الدكتور أشرف محمد عبد الباسط بكر رئيسا لجامعة المنصورة، والدكتورة سحر محمد محمد الشيخ عمر عميدا لكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية، والدكتور عادل زين الدين محمد موسى عميدا لكلية هندسة الطاقة جامعة أسوان.

وتضمنت القرارات، حسب بيان إعلامى من الوزارة، تعيين الدكتور كرم ملاك كامل شاروبيم عميدا لكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، والدكتور ناصر محمد محمود عامر عميدا لكلية التربية بالوادى الجديد جامعة أسيوط، والدكتور عبد الحميد أبو العدب درويش عميدا لكلية العلوم جامعة أسيوط.


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وزير التعليم العالى

قرارات جمهورية




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