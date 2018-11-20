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وزيرة الهجرة: عودة جثمان الصيدلى المصرى من السعودية نهاية الأسبوع

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 08:22 م
وزيرة الهجرة: عودة جثمان الصيدلى المصرى من السعودية نهاية الأسبوع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
كتب محمود راغب
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 أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن هناك تنسيق كامل مع سفارتنا فى الرياض،  ونقابة الصيادلة بمصر ، لعودة جثمان الصيدلى أحمد طه - ضحية جريمة القتل بالسعودية - نهاية الأسبوع الجارى .  

وقالت نبيلة مكرم ، فى تصريحات خاصة لـ  "اليوم السابع " ، إنها ستلتقى نقيب الصيادلة الدكتور محى عبيد ،  للوقوف على تطورات القضية، مشيرة الى أن "أهم شىء عند أسرة أحمد طه حاليا هو عودة الجثمان " ، مؤكدة أن هناك العديد من الجهات داخل مصر وفى المملكة العربية السعودية مهتمة بالقضية  ، مشيرة الى أن نقابة الصيادلة فى مصر ، تواصلت مع المؤسسة التي كان يعمل بها الصيدلي أحمد طه، ووعدت بصرف المستحقات بالكامل، إضافة إلى صرف تعويضات مالية، لأن الدكتور أحمد طه قتل أثناء تأدية عمله.

 


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