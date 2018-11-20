وزيرة الهجرة تتابع قضية المصرى المحكوم عليه بالإعدام فى السعودية

كتب محمود راغب

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة تواصل المتابعة عن كثب قضية المواطن المصرى المهندس على عبد الوارث عبد القادر مصطفى، والمحكوم عليه بالإعدام فى المملكة العربية السعودية، والموقوف بسجن تبوك العام لاتهامه فى قضية مخدرات والصادر عليه حكما بالإعدام.

وقامت وزيرة الهجرة أمس بزيارة لسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية السفير أسامة نقلي، فى إطار العلاقات الرسمية والشعبية المتميزة التى تربط البلدين والتى تتمثل فى التعاون والتنسيق المستمر، وأعادت التأكيد على احترام القضاء السعودى والثقة فى إجراءاته، واطمأنت خلال اللقاء من وصول الأوراق المرسلة من مكتب النائب العام المصرى ، وتخص القضية المنظورة المواطن المصرى إلى الجهات القضائية فى المملكة.

ومن جانبه، نقل السفير لوزيرة الهجرة خالص تعازيه فى مقتل الصيدلى الشاب فى جيزان نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدا بدوره ثقته فى القضاء السعودى ونزاهته، مشيدا بالعلاقات الاستثنائية التى تربط بين البلدين.

وأكدت وزيرة الهجرة، فى بيانها الرسمى صباح اليوم، أن كافة الجهات المصرية تعمل بكل ما لديها من عزم فى هذه القضية حتى تتضح الحقيقة وتطمئن إلى وصول كافة الأوراق الرسمية ذات الصلة بالتحقيقات إلى جهات التحقيق بالمملكة، حيث تضافرت جهود كل من وزارات الخارجية والهجرة والعدل ومكتب النائب العام، ونقابة المهندسين فى متابعة القضية وموقف المواطن المصري.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى ما تم من متابعة للتحقيقات التى أجرتها السلطات المصرية المختصة فى هذا الشأن، ومذكرات القنصلية العامة للجانب السعودي، وما تم العمل عليه بكل عناية واعتبار من قبل القنصلية العامة فى تنفيذ لطلبات النيابة العامة المصرية الخاصة بالمساعدة القضائية المشار إليها.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن كامل شكرها لجهود القنصلية المصرية بالسعودية على ما قامت به خلال الفترة الماضية من تتبع لسير القضية، حيث عملت على إرسال أصول تلك المحاضر والتحقيقات فور تلقيها بصورة رسمية بعد التصديق عليها من قبل القنصلية العامة إلى وزارة الخارجية السعودية وذلك لتسليمها إلى محكمة الاستئناف للأخذ بها أثناء تدقيق الحكم، وكذلك إرسال صور تلك المحاضر إلى محكمة الاستئناف بصورة مباشرة، بعد التنسيق مع مدير مكتب رئيس محكمة الاستئناف، وإرسال وفد من القنصلية للتأكيد على وصول تلك المستندات إلى المحكمة، حيث أكد بدوره على استلامها وفى ضوء العلاقات الودية التى تربطها بالجانب السعودي.

وأضافت الوزيرة أنها سبق أن قابلت المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، والتقت بالسيد النائب العام المصري، وتواصلت مع السفارة السعودية بالقاهرة، والقنصليةالمصرية العامة بالرياض، حيث تابعت موافاة القنصلية بنتائج التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة المصرية فى قضية تتصل وقائعها بالتحقيقات الجارية فى السعودية ومخاطبة السلطات السعودية بموجبه للأخذ به أثناء تدقيق الحكم الصادر بحقه، وهو ما تم بالفعل، وتأكيد القنصلية بعدم حدوث أى تهاون أو تلكؤ فى بذل كل ما يمكن بذله لمساعدة المواطن المصري، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لإيصال كافة المستندات والتحقيقات التى أجرتها النيابة العامة المصرية إلى محكمة الاستئناف.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الجهات المعنية المصرية مستمرة فى متابعتها لهذه القضية ولم ولن تدخر جهدا لتقديم كافة أوجه المساعدة اللازمة للمواطن المصري، سواء بالطرق الرسمية أو باستثمارها لعلاقاتها الودية مع الجانب السعودي.