وزيرة الصحة: نسبة الإصابة بفيروس سى فى محافظات المرحلة الأولى كانت 4.5%

قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان خلال زيارتها لمحافظة الفيوم، إن متوسط الإصابة بفيروس سى لم يتجاوز 4.5 % فى محافظات المرحلة الأولى، وهى مرحلة متنوعة من حيث المواقع الجغرافية لمحافظات الجمهورية.

وأكدت زايد، على أن هناك وعى كبير لدى المواطنين، وأن أمراض فيروس سى والسكر والسمنة تمثل نسبة 70% من أسباب الوفاه فى مصر، وبهذه المبادة خلال 3 سنوات سيقل احتياجاتنا للعنايات المركزة وجميع الأمراض الناتجة عن الأمراض الثلاثة بالإضافة إلى الفشل الكلوى وغيرها من الأمراض، وبذلك نبنى مواطن بناء صحيح.

وقالت وزيرة الصحة، إن من لم يجرى التحاليل من المواطنين ويضيع حق المجتمع عليه، لمنع العدوى، ونحن نجرى المسح والفحوصات الصحية بالمجان لجميع المواطنين، ولدينا أجهزة على أعلى مستوى فى العام فى مجال الفحوصات، ومن حق المجتمع على المواطن أن يقبل على الحملة ويعالج فى حالة ظهور نتائج الفحص إيجابية للإصابة بالمرض.

وعن المقبلين على الحملة لفتت الوزيرة إلى أن معظمهم من الشباب، أشارت هالة زايد، إلى أن محافظات الحضر هم الأكثر إصابة بالسمنة مثل الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والوزارة ستعمل على ضرورة تغيير نمط الحياة لمواجهة السمنة، وكيفية الإكثار من الحركة، وأن يعتاد المواطن على المشى قليلا وليس كل حركته بالمواصلات.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى أنه سيكون هناك تحركا شديدا لمواجهة مرض السمنة، لأنه يسبب الكثير من الأمراض الفتاكة.حيث يتم الاعداد لحملة مكبرة تذاع بالتلفزيون كما سيتم التعاون مع وزير التعليم العالى للنزول للجامعات،

وناشدت زايد، المرضى بفيروس سى بأن يعالج من خلال مستشفيات الوزارة، وأنه يتم استكمال الفحوصات خلال الأسبوعين الثلاثة المقبلين، كما سنتواصل مع المرضى الذين كانوا مرضى وتم شفائهم، ونتعاون مع الدول الأخرى لتغيير نوع التحليل الموجود، حتى يظهر إذا كان المواطن مصاب بالفيروس أم لا.

وقالت وزير الصحة، إن هناك 536 مستشفى حكومية على مستوى الجمهورية، وأن هناك خطة من الوزارة من أجل تطوير وتشغيل هذه المستشفيات بما يليق بالمواطن المصرى، متابعة: "أنا لا أقول أننا نستطيع تشغيل كل المستشفيات مرة واحدة بسبب معوقات كثيرة منها عدم توفر التمويل اللازم لذلك، ولكننا نعمل على وضع خطط زمنية مرحلية لتنفيذ ذلك".