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وزيرة الصحة تتفقد أعمال مبادرة القضاء على فيروس سى فى الفيوم

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 10:14 ص
وزيرة الصحة تتفقد أعمال مبادرة القضاء على فيروس سى فى الفيوم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
الفيوم- رباب الجالى
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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ورافقها اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، وآمال هاشم، وكيلة وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، سير أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، فى مركز صحة الأسرة بسنورس للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.

وتأتى الزيارة فى إطار المتابعة الميدانية للمبادرة الرئاسية، ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية للوزيرة على أرض الواقع، فى محافظات المرحلة الأولى الـ 9 للمبادرة.

واطمأنت وزيرة الصحة على سير أعمال الحملة بالمركز، وإذا ما كانت تواجههم أى مشاكل من عدمه، وأكد العاملون بالمركز إن الحملة تسير على أكمل وجه، وتشهد تفاعل كبير من قبل المواطنين، وغادرت الوزيرة ومرافقوها للتوجه إلى قرية الوحدة الصحية بقريتى بيهمو والكعابى.

وأشارت ووزيرة الصحة، إلى أنه تم مسح مليون مواطن بمحافظة الفيوم فى جميع نقاط المسح، لافتة إلى أنه تم مسح 156 ألف، و500 مواطن بنقاط المسح داخل مركز سنورس، من بينهم 14 ألف، و199 مواطن داخل المركز الطبى بسنورس.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن العمل بالمبادرة يتم من خلال 3 فرق طبية صباحية و2 مسائية داخل جميع الوحدات الصحية بالمركز، ليشمل إجمالى الفرق 649 فرقة طبية تغطى 138 وحدة صحية، و9 مستشفيات ما بين عام ومركزى على مستوى المحافظة، بأجمالى 147 نقطة مسح، بالإضافة إلى 3 فرق طائرة (عيادات متنقلة) لتغطى جميع المناطق بالمحافظة.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية والتى انطلقت فى الأول من شهر أكتوبر الحالى فى 9 محافظات يستمر عملها حتى شهر نوفمبر 2018.


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