موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. انتهاء المسح الطبى لـ10 ملايين مواطن ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان الصحة الانتهاء من المسح الطبى لـ10 ملايين مواطن ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي.

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الصحة: انتهاء المسح الطبى لـ10 ملايين مواطن ضمن مبادرة القضاء على فيروس سي

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على استمرار جولاتها الميدانية بمحافظات مصر للاطمئنان على سير مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على فيروس سى

وزيرة الصحة: نسبة الإصابة بفيروس سى فى محافظات المرحلة الأولى كانت 4.5%

قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان خلال زيارتها لمحافظة الفيوم، إن متوسط الإصابة بفيروس سى لم يتجاوز 4.5 % فى محافظات المرحلة الأولى، وهى مرحلة متنوعة من حيث المواقع الجغرافية لمحافظات الجمهورية.

وفد البنك الأسيوى من قناة السويس: ضخ استثمارات جديدة بمشروعات البنية الأساسية

قامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم الثلاثاء، باصطحاب وفد من أعضاء مجلس إدارة البنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية برئاسة شيجين شين فى جولة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأنفاق الجديدة للقناة وميناء شرق بورسعيد، وذلك فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنظيم زيارات لممثلى المؤسسات الدولية إلى المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها للتعرف بشكل مباشر وواقعى على حجم الإنجازات التى تحققت وآفاق التطوير الذى تشهده مصر فى مختلف المجالات وفرص الاستثمار المتاحة فى السوق المصرى، حيث تتضمن زيارة وفد البنك لمصر زيارة العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع الطاقة الشمسية ببنبان بأسوان.

الكنيسة تحتفل بالذكرى السادسة لتجليس البابا تواضروس على الكرسى المرقسى

يحظى قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، باهتمام كبير، ومحبة عظيمة، فى قلوب جموع المسيحيين فى مصر، باعتباره الرمز الدينى المسيحى الأكبر فى أرض الكنانة، المجلس على كرسى مار مرقس.

شاهد فى دقيقة.. أفضل مواقع الغطس فى البحر الأحمر

الحياة تحت سطح الماء قمة المغامرة ومتعة اكتشاف كل ما هو جديد، إنه الغوص فى أعماق البحار، حيث تجد من الأسرار ما لم تراه من قبل، تلك الرياضة التى أصبحت مصر تشتهر بها عالميا، ويأتى إليها السائحون من كل حدب وصوب لممارستها، فقط خذ نفس عميق واستعد لرؤية تفاصيل الحياة البحرية عن قرب.

الإسكان تعلن حجز 3992 وحدة سكنية إلكترونيا بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر

صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه تم حجز 3992 وحدة سكنية، بمشروع"JANNA" للإسكان الفاخر،إلكترونيا، وحتى مساء أمس، وهو اليوم الأول للحجز.

لجنة الفيروسات الكبدية: فحص 9.7 مليون شخص ضمن مبادرة الرئيس السيسى

أعلن الدكتور إسلام عمار، مساعد المدير التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية التابعة لوزارة الصحة والسكان، فحص نحو 9.7 مليون شخص مصرى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة، للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية.