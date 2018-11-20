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مهاجرو هندوراس يستوطنون حدود المكسيك بعد فشلهم فى الوصول لأمريكا

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 08:00 ص
مهاجرو هندوراس يستوطنون حدود المكسيك بعد فشلهم فى الوصول لأمريكا مهاجرو هندوراس
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)
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واصل آلاف المهاجرين من هندوراس الفرار إلى حدود المكسيك للوصول للولايات المتحدة المتحدة لكنهم فشلوا فى عبور الجدار المكسيكى الضخم، مما دفعهم إلى إستيطان الحدود والإقامة فيها هربا من الفقر والجوع فى بلادهم.

إقامة المهاجرين
إقامة المهاجرين

وكان أكثر من 2500 مهاجر من دول أمريكا الوسطى وصلوا إلى مدينة تيخوانا شمال غربى المكسيك على الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية ليرتفع العدد إلى أكثر من 5 آلاف مهاجر.

 

وذكرت قناة ( سكاى نيوز ) الإخبارية الأحد الماضى ، أن المهاجرين وقفوا فى طوابير طويلة عند المعبر الحدودى لتسجيل أسمائهم على لائحة طالبى اللجوء ، ويريد هؤلاء دخول الولايات المتحدة ، رغم نشر الإدارة الأمريكية أكثر من 5 آلاف جندى على الحدود لمنع أى تسلل المهاجرين .

المهاجرون فى هندوراس
المهاجرون فى هندوراس

 

وكانت السلطات المكسيكية قد منحت أكثر من 2600 تصريح عمل للمهاجرين بهدف الإقامة فى المكسيك. لكن معظم المهاجرين يريدون الوصول إلى الولايات المتحدة على أمل الحصول على المزيد من فرص العمل وأجور أعلى ، وفرصة لم شملهم مع أقاربهم هناك.

 

يشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب اتخذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، ويحولون جنسياتهم ويطلبون اللجوء.

تواجد مهاجرو هندوراس
تواجد مهاجرو هندوراس

 

جانب من المهاجرين
جانب من المهاجرين

 

جانب من تواجد المهاجرين
جانب من تواجد المهاجرين

 

سور المكسيك
سور المكسيك

 

طفل هندوراسى يلعب الكرة
طفل هندوراسى يلعب الكرة

 

طفل هندوراسى ينام بحدود المكسيك
طفل هندوراسى ينام بحدود المكسيك

 

مخيمات اللاجئين
مخيمات اللاجئين

 

مهاجرو أمريكا الوسطى
مهاجرو أمريكا الوسطى

 

 


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