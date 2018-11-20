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مهاب مميش لـ"خالد أبو بكر": سنغزو السوق الأفريقية بالمنطقة الاقتصادية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 10:21 م
مهاب مميش لـ"خالد أبو بكر": سنغزو السوق الأفريقية بالمنطقة الاقتصادية خالد أبو بكر
كتب محسن البديوى
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أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هناك إقبالا كبيرا على الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية بفضل الموقع والبنية التحتية والحوافز الاستثمارية، حيث تم توفير مصادر الطاقة والمياه والحوافز الاستثمارية وقانون المنطقة والعمالة الفنية الماهرة.

وعن طبيعة الاستثمارات فى المنطقة، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر ولبنى عسل، على شاشة "الحياة"، إن المنطقة تشهد استثمارات فى مجال البتروكيماويات ومجال الأخشاب والأعمال الميكانيكية والجرارات الزراعية والأوناش والمعدات الثقيلة التى تتطلب استثمارات ضخمة، مستطردًا: "نستهدف غزو السوق الأفريقى من خلال تلك المنطقة.. السوق الأفريقى يحتاج لتلك المعدات".

وواصل: "كل يوم تشهد المنطقة أشياء جديدة وهناك تنوع فى مصادر الاستثمار وأنواعه، وهناك إقبال كبير على المنطقة الاقتصادية حاليًا بفضل موقعها الممتاز، وروسيا الدولة الوحيدة التى تتملك أرضا، ونحن نتابع عملية الاستثمار وسنتحصل على حق انتفاع فى ظل رقابة تامة، والرئيس أمر بسحب الأرض فى حالة عدم الاستثمار خلال 3 سنوات".

وأكد مميش أن مصر تتقدم، والبنك الآسيوى أعجب كثيرًا بما يحدث، ومسئولوه لم يصدقوا ما يحدث فى المنطقة من أنفاق وموانئ جديدة فى وقت واحد وزمن قصير جدًا، مستطردًا: "الأنفاق معجزة وهناك توفيق من الله، والأنفاق إنجاز تاريخى".


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