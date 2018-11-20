مقتل 51 مسلحا من داعش فى عمليات تمشيط بشرق أفغانستان

كابول (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل 51 مسلحًا تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابى بإقليم ننجارهار بشرق أفغانستان.

وأوضح فيلق "سيلاب 201" التابع للجيش الأفغانى -فى بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الثلاثاء- أن قوات الأمن الأفغانية والقوات الخاصة قامت بعمليات تمشيط فى حى هاسكا مينا بإقليم ننجارهار، وأسفرت هذه العمليات عن مقتل ما لا يقل عن 51 عنصرًا من تنظيم داعش.

وأضاف البيان أن العمليات أسفرت كذلك عن تدمير بعض تجمعات التنظيم المسلح وكذلك تدمير مخزن للأسلحة والذخيرة.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية ومن بينها تنظيم داعش على هذه العمليات حتى الآن.

ويُشار إلى أن إقليم ننجارهار من بين الأقاليم الهادئة نسبيا فى شرق أفغانستان؛ إلا أن الوضع الأمنى فى بعض أحيائه النائية تدهور خلال السنوات الأخيرة.