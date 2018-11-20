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مصرع لاعب بقطاع الناشئين صعقا بالكهرباء داخل مركز شباب بسوهاج

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 10:23 م
مصرع لاعب بقطاع الناشئين صعقا بالكهرباء داخل مركز شباب بسوهاج جثة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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لقى منذ قليل لاعب بقطاع الناشئين بمركز شباب حى راشد التابع لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج يبلغ من العمر 16 عاما مصرعه صعقا بالكهرباء عقب ملامسته أحد الأسلاك العارية عقب خروجه وراء كره خرجت خارج  الملعب أثناء اللعب وتسلقه السور لإحضارها.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم أول سوهاج يفيد بوفاة لاعب بمركز شباب حى راشد التابع لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج صعقا بالكهرباء وتم نقله لمستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور أنتقل ضباط إدارة البحث لمكان الواقعة وتوصلوا إلى أن المتوفى يدعى محمود على محمد 16 سنة ويقيم المحامدة بدائرة مركز سوهاج وأنه أصيب بصعق بالكهرباء أثناء تواجده بالمركز وخروجه وراء الكره متسلقا السور من أجل إستعادة الكرة إلا أنه سقط من السور فجأة.

ومن جانبه أفاد مصدر بالشباب والرياضة أن اللاعب ضمن قطاع الناشئين وأنه أصيب بصعق بالتيار الكهربائى أثناء ملامسة يده سلك عار بالسور أثناء خروج اللاعب لإحضار الكرة وهذا أفاد به توقيع الكشف الطبى على اللاعب و جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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