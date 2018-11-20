مصرع عامل إثر اصطدامه برافعه حديدية أثناء عمله فى البحيرة

لقى عامل مصرعه إثر اصطدامه برافعه حديدية أثناء عمله بمركز وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة وادى النطرون من مستشفى جراحات اليوم الواحد بوصول "م ج ال" 30 سنة عامل محاره ومقيم السادات منوفية جثه هامدة.

بتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره وجود نزيف داخلى بالمخ وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهه جنائية.

بسؤال مرافقه "محمد م م" 35 سنة مشرف عمال قرر أثناء قيام المتوفى بأعمال المحاره داخل منور المصعد الكهربائى بالمبنى الإدارى والسكنى لعمال المزرعة بالطابق الأخير أصطدم بالرافعة الحديدية الخاصة بالمصعد مما أدى لإصابته والتى أودت بحياته ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

بسؤال والد المتوفى ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحد أو يشتبه فى وفاته جنائياً، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.