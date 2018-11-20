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مصرع طفل صعقا بكهرباء محول بـ"تزمنت الشرقية" ببنى سويف

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 09:22 م
مصرع طفل صعقا بكهرباء محول بـ"تزمنت الشرقية" ببنى سويف جثة
بنى سويف أيمن لطفى
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لقى طفل بالصف الأول الإعدادى مصرعه مساء اليوم، صعقا بكهرباء أحد المحولات بقرية تابعة لمركز بنى سويف .

وتلقى العقيد هشام فريد مأمور مركز شرطة بنى سويف إخطارا من نقطة شرطة المستشفى الجامعى باستقبال عبدالله محمد عبدالعزيز "11 سنة" يقيم قرية تزمنت الشرقية دائرة المركز مصابا بصعق كهربائى ولفظ أنفاسه فور وصوله .

تم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة أكد خلاله أفراد أسرة المجنى عليه، على أنه أثناء قيام الطفل بفك رباط حمار من عربتهم الصاج المتوقفة أمام منزلهم صعقه الماس الكهربائى لمحول كهربائى متاخم للمنزل كما نفق الحمار أيضا .

 وأشارت أسرة المجنى فى المحضر إلى تقدمهم بعدة شكاوى إلى مسؤولى الكهرباء بالمديرية والوحدة المحلية للقرية لتكرار حدوث ماس كهربائى بالمحول وعمود الإنارة المتاخمان للمنزل.

 


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