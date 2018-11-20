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مسؤول أمريكى: ننسق مع مصر حول تطورات الأزمة الراهنة فى سوريا

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 04:09 م
مسؤول أمريكى: ننسق مع مصر حول تطورات الأزمة الراهنة فى سوريا جيمس جيفرى
كتب أحمد جمعة
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قال المبعوث الأمريكى الخاص إلى سوريا، جيمس جيفرى، إن الولايات المتحدة الأمريكية تنسق مع مصر حول تطورات الأزمة الراهنة فى سوريا، مؤكدا أن بلاده تنسق مع مصر والسعودية والأردن أيضا حول تطورات الأوضاع فى البلاد.

وأكد المبعوث الأمريكى الخاص إلى سوريا فى مؤتمر صحفى عبر الهاتف - شارك به مراسل اليوم السابع - أن إيران تتواجد بقوات فى سوريا يهدف لخلق مناطق نفوذ فى تلك المنطقة وهى نفس الاستراتيجية فى لبنان واليمن

وردا على سؤال "اليوم السابع" حول الاستراتيجية الأمريكية الجديدة حول سوريا، أكد جيمس جيفرى أن بلاده لم تضع جدول زمنى محدد لتنفيذ تلك الاستراتيجية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتعاون مع جميع الأطراف الفاعلة فى الأزمة السورية لنزع فتيل الأزمة.

 


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