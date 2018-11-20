محافظ الجيزة: تطوير البنية التحتية لـ 3 مناطق بالمحافظة

كتب سيد الخلفاوى

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة اجتماعاً للبدء فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية ببعض المناطق بأحياء بولاق الدكرور والوراق وجنوب الجيزة، بالمشاركة مع الوكاله الدولية للتعاون الألمانى GIZ فى إطار اتفاقية التمويل المبرمة بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية عام 2016 والعقد التنفيذى لمشروع البنيه التحتية بالمشاركة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووكالة التعاون الألمانى فى يوليو الماضى، التى تستهدف تحسين البنيه التحتية الاساسيه والخدمات فى مناطق بولاق الدكرور ومركز الأبحاث بالوراق ومساكن جزيرة الدهب بحى جنوب الجيزة بتكلفة 3 مليون و300 الف يورو بواقع 9 مشروعات يستفاد منها 700 ألف أسرة.

وأضاف راشد أن المحافظة تقدر الدور الذى تقوم به الوكالة الألمانية GIZ وصندوق تطوير المناطق العشوائية فى المساهمة بالنهوض بالمناطق العشوائية بالمحافظة ورفع كفاءة البنية التحتية بها لكون الجيزة من أكثر المحافظات تأثراً من الزيادات السكانية، مؤكداً على أنه سيتم تشكيل لجان للمتابعة والتواصل لحل جميع المعوقات ولسرعة الأنتهاء من أعمال التطوير.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ بحضور المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية والدكتورة لمياء عبد القادر نائب المحافظ وممثلى الوكالة الالمانية GIZ بديوان عام المحافظة.