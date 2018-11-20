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محافظ الإسماعيلية يشكل لجنة دائمة للتدخل السريع لإزالة المخلفات ومتابعة أعمال النظافة

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:49 م
محافظ الإسماعيلية يشكل لجنة دائمة للتدخل السريع لإزالة المخلفات ومتابعة أعمال النظافة اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى- السيد فلاح
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أصدر اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية قراره رقم 678 لسنة 2018 بتشكيل لجنة دائمة للتدخل السريع لإزالة المخلفات و متابعة اعمال النظافة بنطاق محافظة الإسماعيلية، برئاسة المهندس محمد إسماعيل مدير وحدة النظافة بالمحافظة، وعضوية نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة كل فى نطاقه ومسئولي النظافة بالوحدات المحلية والأحياء، ومديرى المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء ومسئولى البيئة، يكون من إختصاصات اللجنة والتى يعمل تحت تصرفها عدد 2 لودر وعدد 3 سيارات جاهزة للدفع بهم لإزالة المخلفات ومتابعة اعمال النظافة فى موقع البلاغ وإعداد تقارير أسبوعية بما تم من أعمال

ويأتي هذا القرار فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء المتضمنة إنشاء وحدة تدخل سريع بكل محافظة لإزالة المخلفات و متابعة اعمال النظافة

كما أصدر محافظ الإسماعيلية قرارا برقم 700 لسنة  بتشكيل لجنة برئاسة محمدعبد السلام الصيرة السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية لتنفيذ مشروع تحسين بيئة السكن "سترة" بالمحافظة، بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" تنفيذا لبروتوكول التعاون المشترك بين مؤسسة الوليد الإنسانية، ووزارات الإسكان والتنمية المحلية والتضامن الإجتماعى، وتضم كلا من وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، ورؤساء المراكز والمدن كل فى نطاقه ومدير عام  مديرية الإسكان و مديرعام التخطيط العمرانى و مديروحدة تطوير العشوائيات، ومديرمكتب مؤسسة مصرالخير بالإسماعيلية.

وفى سياق أخر أصدر اللواء حمدى عثمان قرارا برقم 713 لسنة 2018 بتنفيذ الإزالة بالقوة الجبرية وعلى نفقة المخالف لخلاطه خرسانيه عند تابعة لإحدى الشركات العاملة بالمقاولات العامة والاستيراد ولتصدير، والتى قامت بإنهاء أعمالها بمشروع محور 30 يونيو، وذلك حفاظا على المظهر العام لمحور 30 يونيو وما تشكله من تعدى على الطريق بعد إنهاء اعمالها به، وجاء ذلك القرار بناء على مطالبة رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير سيناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإزالة الخلاطة للصالح العام.

 


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