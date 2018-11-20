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محافظ الأقصر يزور مصابى السودان فى حادث انقلاب الأتوبيس.. صور

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 04:28 م
محافظ الأقصر يزور مصابى السودان فى حادث انقلاب الأتوبيس.. صور محافظ الأقصر ونائبه ووكيل التضامن يزورون السودانيين المصابين
الأقصر – أحمد مرعى
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اطمئن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ونائبه محمد عبد القادر خيرى، اليوم الثلاثاء، على المصابين فى حادث انقلاب أتوبيس يقل مجموعة من السودانيين على طريق مصر - أسوان الصحراوى بالقرب من قرية المحاميد، وتابع المحافظ مع مدير مستشفى الأقصر الدولى الدكتور طارق السيد اجراءات علاج المصابين فى الحادث موجهاً بتوفير الرعاية الطبية الكاملة لكافة المصابين والاطمئنان على سلامتهم.

وقال الدكتور طارق محمد السيد مدير مستشفى الأقصر الدولى لـ"اليوم السابع"، أن المصابين الأربعة وصلوا للمستشفى فى تمام الساعة 9.30 صباحاً، وهم كل من "صدام عبد الرحمن عبد الله 27 سنة وتم عمل له الإسعافات الأولية والأشعة وخرج تحسن من الطوارئ – والحارث أزهرى 18 سنة وتم عمل له الإسعافات الأولية والأشعة وخرج تحسن من الطوارئ – وعثمان عمر حاج أحمد 23 سنة وتم عمل له الإسعافات الأولية والأشعة له وتم رتق الجرح وعمل الجبائر ودخول قسم العظام – وبابار إسماعيل آدم 22 سنة وتم عمل له الإسعافات الأولية والأشعة له وعمل الجبائر ودخول قسم العظام".

وقال أحمد عبيد الشاذلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، أنه زار المصابين للاطمئنان على حالتهم الصحية، مؤكداً على أن المديرية ستقوم من خلال المجتمع المدنى بتوفير الاحتياجات المادية من الجمعيات وكافة الاحتياجات اللازمة لهم.

وكانت البداية فور رصد غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، بانقلاب حافلة على الطريق الصحراوى السريع مصر أسوان الغربى يستقله عدد من السودانيين قادمين من السودان متجهين الى القاهرة، انتقلت الاجهزة التنفيذية بالمركز برئاسة محمد سيد سليمان رئيس المركز إلى موقع الحادث، وتبين أن سبب الحادث فصل سلك الكهرباء عن كشافات الأتوبيس وأسفر الحادث عن إصابة 38 سودانى تم علاج 7 منهم بمكان الحادث ونقل 31 آخرين للمستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

 

 

محافظ الأقصر ونائبه ووكيل التضامن يزورون السودانيين المصابين بحادث أتوبيس بمستشفي الأقصر الدولي (1)
محافظ الأقصر ونائبه ووكيل التضامن يزورون السودانيين المصابين
محافظ الأقصر ونائبه ووكيل التضامن يزورون السودانيين المصابين بحادث أتوبيس بمستشفي الأقصر الدولي (2)
محافظ الأقصر ونائبه ووكيل التضامن يزورون السودانيين المصابين 
محافظ الأقصر ونائبه ووكيل التضامن يزورون السودانيين المصابين بحادث أتوبيس بمستشفي الأقصر الدولي (3)
محافظ الأقصر ونائبه ووكيل التضامن يزورون السودانيين المصابين
محافظ الأقصر ونائبه ووكيل التضامن يزورون السودانيين المصابين بحادث أتوبيس بمستشفي الأقصر الدولي (4)
محافظ الأقصر ونائبه ووكيل التضامن يزورون السودانيين المصابين
محافظ الأقصر ونائبه ووكيل التضامن يزورون السودانيين المصابين بحادث أتوبيس بمستشفي الأقصر الدولي (5)
محافظ الأقصر ونائبه ووكيل التضامن يزورون السودانيين المصابين

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