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فيديو وصور.. محمد سعفان يتفقد مشروع الجامعة التكنولوجية.. ويؤكد: توفر الأيدى العاملة

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:27 م
فيديو وصور.. محمد سعفان يتفقد مشروع الجامعة التكنولوجية.. ويؤكد: توفر الأيدى العاملة وزير القوى العاملة يتفقد مشروع الجامعة التكنولوجية
كتب محمود راغب
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تفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، مشروع الجامعة التكنولوجية بجنوب بمدينة نصر التى يقيمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على مساحة 5 أفدنة لتسهم فى توفير الأيدى العاملة الفنية للمشروعات الاستثمارية والتنموية.

رافق سعفان خلال جولته التفقدية الدكتور طه كامل الأمين العام للجامعة العمالية، واستمع لشرح من المهندس الاستشارى للمشروع خالد سعد الدين، حيث أوضح أن مشروع الجامعة التكنولوجية يتكون من 4 مبان عبارة عن مبنى تعليمى، وأخر إدارى، فضلا عن مبنى للورش والمعامل، ومطبخ وكافتيريا للطلاب على مساحة 550 مترا، وملاعب وأماكن انتظار للسيارات.

وأضاف المهندس الاستشارى، أن المشروع انتهى بنسبة 75%، وأن المبنى التعليمى مخطط له 10 مدرجات يسع الواحد 150 طالبا، حيث تم الانتهاء من 8 مدرجات، وباقى مدرجين طلب الوزير استحداثهما، كما يضم 12 ورشة ملحق بها فصول نظرية وعملية، فضلا عن الانتهاء من أعمال الحماية المدنية للمشروع، وجارى الانتهاء من أعمال التشطيبات والموقع العام.

وقال وزير القوى العاملة، إنه من المقرر افتتاح الجامعة التكنولوجية قريبا، وسوف تكون الدراسة بها لمدة 4 سنوات لتخريج تكنولوجيين على مستوى عالٍ، فضلا عن إسهامها فى توفير الأيدى العاملة الفنية للمشروعات الاستثمارية والتنموية.

ومن جانبه قال الدكتور طه كامل الأمين العام للجامعة العمالية، إن الجامعة التكنولوجية مقرر لها أن تضم عددا من التخصصات والورش والمعامل، وهيئة تدريس على أعلى مستوى، والعمل بنظام الساعات المعتمدة، وذلك بالتعاون مع وزارتى التعليم العالى والقوى العاملة والمجلس الأعلى للجامعات والتنظيم النقابى.

 

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