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فيديو وصور.. سقوط سيارة ملاكى بترعة المريوطية.. وجار البحث عن ناجين

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:14 ص
فيديو وصور.. سقوط سيارة ملاكى بترعة المريوطية.. وجار البحث عن ناجين غرق سيارة
كتب إيهاب المهندس
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سقطت منذ قليل سيارة ملاكى بترعة المريوطية، ويقوم رجال الحماية المدنية بالجيزة بمحاولة انتشال السيارة والبحث عن وجود ضحايا داخلها من عدمه.

فيما قام اثنين من رجال الإنقاذ النهرى"غواصين" بالبحث فى محيط السيارة الغارقة عن ناجين. .

 
 
 
 
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