فيديو.. الناجون من حرائق كاليفورنيا ينامون فى جراجات المتاجر

كتبت - سالى حسام

نشرت صحيفة "الجارديان" مقطع فيديو للناجين من حرائق كاليفورنيا وهم يفترشون الأرض للنوم فى جراج متاجر وولمارت بعدما تدمرت منازلهم.

وقالت الصحيفة، إن مئات من العائلات التى فقدت منازلها فى شمال كاليفورنيا أقامت خياما للنوم فى الجراج والبعض نام فى السيارات.

ورصدت الصحيفة كيف أن عائلة مكونة من زوجين وطفلين وجدوا أنفسهم يعيشون فى شاحنة تم ركنها خارج سلسلة المتاجر الشهيرة.

وقال البعض إنهم لا يعرفون إن كانت منازلهم احترقت أم لا لأنهم هربوا بحياتهم وتركوا كل شئ خلفهم عند إجلائهم عن منازلهم قبل أسبوعين.

يأتى هذا بعد ارتفاع عدد ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 80 قتيلا، و699 مفقودا بحسب التقارير الإعلامية المحلية.