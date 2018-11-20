video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 10:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. الناجون من حرائق كاليفورنيا ينامون فى جراجات المتاجر

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 09:43 ص
فيديو.. الناجون من حرائق كاليفورنيا ينامون فى جراجات المتاجر الناجون من حرائق كاليفورنيا
كتبت - سالى حسام
إضافة تعليق
نشرت صحيفة "الجارديان" مقطع فيديو للناجين من حرائق كاليفورنيا وهم يفترشون الأرض للنوم فى جراج متاجر وولمارت بعدما تدمرت منازلهم.
 
وقالت الصحيفة، إن مئات من العائلات التى فقدت منازلها فى شمال كاليفورنيا أقامت خياما للنوم فى الجراج والبعض نام فى السيارات.
 
ورصدت الصحيفة كيف أن عائلة مكونة من زوجين وطفلين وجدوا أنفسهم يعيشون فى شاحنة تم ركنها خارج سلسلة المتاجر الشهيرة.
 
وقال البعض إنهم لا يعرفون إن كانت منازلهم احترقت أم لا لأنهم هربوا بحياتهم وتركوا كل شئ خلفهم عند إجلائهم عن منازلهم قبل أسبوعين.
 
 
 
 
يأتى هذا بعد ارتفاع عدد ضحايا حرائق كاليفورنيا إلى 80 قتيلا، و699 مفقودا بحسب التقارير الإعلامية المحلية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات فى ولاية كاليفورنيا لـ 80 قتيلا

حرائق كاليفورنيا

الجراج

حرائق الغابات




لا تفوتك
التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة