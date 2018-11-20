فلسطين تشارك للمرة الأولى فى المؤتمر العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

وكالات الأنباء

قال وزير الخارجية الفلسطينى، رياض المالكى، إن وفدا فلسطينيا رفيع المستوى سيشارك لأول مرة فى المؤتمر العام للدول الأعضاء فى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقد بلاهاى فى هولندا.

وشدد المالكى فى تصريحات نقلتها "روسيا اليوم" على أهمية المشاركة فى هذا المؤتمر خاصة وأنها تأتى بعد قبول عضوية دولة فلسطين فى هذه المنظمة، باعتبارها إحدى أهم أدوات منظومة الحد من التسلح، ونزع سلاح الدمار الشامل.

وأوضح المالكى أن فلسطين تشارك كدولة كاملة الحقوق والواجبات إلى جانب 192 دولة عضو فى هذه المنظمة، مضيفا أن هذه المشاركة "ترسخ الوجود القانونى والسياسى والدبلوماسى لدولة فلسطين، وتأمين الحماية لشعبنا وحقوقه، وتفعيل أدوات المساءلة للاحتلال، ورفع كفاءة المؤسسات الفلسطينية، بما يتسق مع قواعد القانون الدولى".

وأشار وزير الخارجية إلى أن دولة فلسطين قد تطلب من المنظمة إرسال خبراء وأعضاء من اللجان الفنية للمنظمة "للكشف عن أى مواد كيميائية محظورة، فى أرض دولة فلسطين المحتلة، خاصة وأن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، قد استخدمت وتستخدم ضد أبناء شعبنا أسلحة ذات طابع كيميائى محظور".