video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 11:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فلسطين تشارك للمرة الأولى فى المؤتمر العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 09:57 ص
فلسطين تشارك للمرة الأولى فى المؤتمر العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية الفلسطينى، رياض المالكى، إن وفدا فلسطينيا رفيع المستوى سيشارك لأول مرة فى المؤتمر العام للدول الأعضاء فى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنعقد بلاهاى فى هولندا.

وشدد المالكى فى تصريحات نقلتها "روسيا اليوم" على أهمية المشاركة فى هذا المؤتمر خاصة وأنها تأتى بعد قبول عضوية دولة فلسطين فى هذه المنظمة، باعتبارها إحدى أهم أدوات منظومة الحد من التسلح، ونزع سلاح الدمار الشامل.

وأوضح المالكى أن فلسطين تشارك كدولة كاملة الحقوق والواجبات إلى جانب 192 دولة عضو فى هذه المنظمة، مضيفا أن هذه المشاركة "ترسخ الوجود القانونى والسياسى والدبلوماسى لدولة فلسطين، وتأمين الحماية لشعبنا وحقوقه، وتفعيل أدوات المساءلة للاحتلال، ورفع كفاءة المؤسسات الفلسطينية، بما يتسق مع قواعد القانون الدولى".

وأشار وزير الخارجية إلى أن دولة فلسطين قد تطلب من المنظمة إرسال خبراء وأعضاء من اللجان الفنية للمنظمة "للكشف عن أى مواد كيميائية محظورة، فى أرض دولة فلسطين المحتلة، خاصة وأن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، قد استخدمت وتستخدم ضد أبناء شعبنا أسلحة ذات طابع كيميائى محظور".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الخارجية الفلسطينى يطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن

فلسطين

لاهاى

منظمه حظر الاسلحه الكيميائيه

هولندا

وزير الخارجيه الفلسطينى




لا تفوتك
التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

التعليم تعلن تعديلات بكتابى التاريخ والجغرافيا نسخة 2017 للثانوية العامة

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

الخطيب يودع مرحلة الخطر ويستفيق بعد إجراء جراحة استئصال ورم بالرقبة.. الإصابات تطارد رئيس الأهلى قبل وبعد الملاعب.. منع الزيارة لـ بيبو لمدة 48 ساعة.. والرسائل تنهال على أسرة الأسطورة للاطمئنان على صحته

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

هل الإنسان أصله من سلالة النياندرتال؟..عامل محجر عثر على عظامه فى كهف بألمانيا وعمرة 110 آلاف سنة وكان مصابا بالتهاب المفاصل..والعلماء رفضوا الاعتراف بتلك الفرضية تعصبا لكائن"البلتداون"قبل أن يعلموا خداع مكتشفه

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

7 أهداف تفصل رونالدو عن رقم قياسى جديد.. فيديو

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

هل يمكن للتكنولوجيا أن تجعل العالم مكانًا أفضل؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة