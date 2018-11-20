غلق الطريق الدائرى من المريوطية للأوتوستراد لمدة شهر جزئيا بسبب الإصلاحات

كتب عبد الرحمن سيد

بدأت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، فى إجراء عملية إغلاق جزئى للطريق الدائرى لمدة شهر، بسبب أعمال إصلاحات فى المسافة من المريوطية حتى اﻷوتوستراد ، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات.

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الشركة المصرية للصيانة و هيئة الطرق و الكبارى ، ﻹجراء أعمال إحلال و تجديد الحواجز الحديدية الجانبية اﻷمر الذى يستلزم استقطاع الحارة اليسرى فى الأتجاهين و بمجرد اﻷنتهاء من اﻷعمال سيتم الانتقال الى الحارة اليمنى و ستكون اﻷعمال يوميا من الساعة 12 صباحا حتى 5 صباحا بدء من اليوم اﻷربعاء لمدة 30 يوما مع مراقبة الطرق على مدار اليوم.

و قامت إدارة المرور بمتابعة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة و تكثيف انتشار الخدمات بالطريق،مع وضع الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية لتأمين الرحلات ومنطقة الأعمال، من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية لحين انتهاء الأعمال.