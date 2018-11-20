video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

غلق الطريق الدائرى من المريوطية للأوتوستراد لمدة شهر جزئيا بسبب الإصلاحات

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 12:29 ص
غلق الطريق الدائرى من المريوطية للأوتوستراد لمدة شهر جزئيا بسبب الإصلاحات إغلاق طريق- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

بدأت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد وزير الداخلية للمرور، فى إجراء عملية إغلاق جزئى للطريق الدائرى لمدة شهر، بسبب أعمال إصلاحات فى المسافة من المريوطية حتى اﻷوتوستراد ، وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمتابعة حركة السيارات.

وتنسق الإدارة العامة للمرور مع الشركة المصرية للصيانة و هيئة الطرق و الكبارى ، ﻹجراء أعمال إحلال و تجديد الحواجز الحديدية الجانبية اﻷمر الذى يستلزم استقطاع الحارة اليسرى فى الأتجاهين و بمجرد اﻷنتهاء من اﻷعمال سيتم الانتقال الى الحارة اليمنى و ستكون اﻷعمال يوميا من الساعة 12 صباحا حتى 5 صباحا بدء من اليوم اﻷربعاء لمدة 30 يوما مع مراقبة الطرق على مدار اليوم.

و قامت إدارة المرور بمتابعة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة و تكثيف انتشار الخدمات بالطريق،مع وضع الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية لتأمين الرحلات ومنطقة الأعمال، من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية لحين انتهاء الأعمال.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ضبط 5.5 طن دقيق مدعم قيل بيعها بالسوق السوداء فى أوسيم

حجز 3 عاطلين صوروا فيديو داخل مقبرة بالتبين 24 ساعة للتحريات

اخبار الحوادث

اخبار المرور

ادارة المرور

الطريق الدائرى

اعمال اصلاحات

فواصل

حواجز حديدية

اخبار مصر




لا تفوتك
السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

فيديو وصور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

فيديو وصور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة

الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة

محمد صلاح يتفوق على نيمار وكين وأجويرو فى قائمة أفضل هدافى أوروبا

محمد صلاح يتفوق على نيمار وكين وأجويرو فى قائمة أفضل هدافى أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة