غدا فصل الكهرباء عن مناطق بمدينة بني سويف لإجراء الصيانة

أعلنت شركة كهرباء بنى سويف عن فصل التيار الكهربى يوم الأربعاء عن منطقة عبد السلام عارف ويوم الخميس 22/11/2018 عن الحميات وشارع حلمى الملط وخلف الاستاد من الساعة الثامنة 8 صباحًا وحتى 2 مساءً.

وحسب بيان لكهرباء بنى سويف فان الشركة إذ تتقدم باعتذار للمواطنين عن هذا الفصل نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة فى هذا المرفق الحيوى، فإنه يهيب بالمواطنين اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال فترة الفصل.