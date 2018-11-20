video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 03:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غدا فصل الكهرباء عن مناطق بمدينة بني سويف لإجراء الصيانة

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 02:15 م
غدا فصل الكهرباء عن مناطق بمدينة بني سويف لإجراء الصيانة انقطاع الكهرباء-ارشيفية
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق

أعلنت شركة كهرباء بنى سويف عن فصل التيار الكهربى يوم الأربعاء عن منطقة عبد السلام عارف ويوم الخميس 22/11/2018 عن الحميات وشارع حلمى الملط وخلف الاستاد من الساعة الثامنة 8 صباحًا وحتى 2 مساءً.

 

وحسب بيان لكهرباء بنى سويف فان الشركة إذ تتقدم باعتذار للمواطنين عن هذا الفصل نظرا لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة فى هذا المرفق الحيوى، فإنه يهيب بالمواطنين اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال فترة الفصل.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأربعاء.. قطع الكهرباء ساعتين عن مناطق بالسنطة لصيانة محطة المحولات

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار مصر

كهرباء بنى سويف




لا تفوتك
حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

حتى الأن.. بيع 230 ألف كراسة شروط لوحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

قيادى سابق بالإخوان: أيمن نور عميل CIA وأنقرة غاضبة من تحركاته دون علمها

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

ملعب المصرى أزمة قائمة فى رأس اتحاد الكرة.. الأمن يتحفظ على إقامة مباريات الأهلى والزمالك وبيراميدز والإسماعيلى باستاد بورسعيد.. المسابقات تبحث عن حل.. والمصرى يهدد باللجوء لـ"فيفا" بعد غياب اللجنة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

الملك سلمان وولى العهد خط أحمر.. عادل الجبير: تقارير الاستخبارات الأمريكية مبنية على تقييم وليست أدلة قاطعة.. ويؤكد: نقف على أرض صلبة ومحاولات التسييس مفضوحة.. وسنحصل على السلاح من أى مصدر حفاظا على أمن المملكة

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

ماذا قدم الفراعنة الثلاثة للحصول على جائزة BBC لأفضل لاعب فى أفريقيا؟

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

هى "الأنثى" الوحيدة التى تعرف الوفاء.. كيف نعى نجيب الريحانى كلبته

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة