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غادة والى تستعرض إنجازات مشروع تكافل وكرامة الخميس المقبل

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 01:42 م
غادة والى تستعرض إنجازات مشروع تكافل وكرامة الخميس المقبل غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تعقد وزارة التضامن الاجتماعى، بعد غد الخميس مؤتمر صحفى بمناسبة مرور 3 سنوات على برنامج تكافل وكرامة تحت  عنوان " من الحماية إلى الإنتاج" ومن المقرر أن تستعرض  غادة والى، وزيرة التضامن الإنجازات التى تحققت فى البرنامج لمساعدة الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتهم  خلال هذه الفترة.

كانت غادة والى وزير التضامن قد أكدت  أن برنامج "تكافل وكرامة" يستهدف دعم الأسر المصرية تحت خط الفقر ويشمل البرنامج 5630 قرية فى 345 مركز بجميع محافظات الجمهورية، وقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج  حوالى 2 مليون 226 ألف أسرة بما يشمل حوالى 10 مليون فرد ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف الشهرالماضى حوالى  مليار وتسعين مليون جنيه من خلال منافذ مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، البالغ عددها 3800 منفذ حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل مليون و928 ألف أسرة بلغ المنصرف لهم حوالى 948 مليون جنيه، بينما بلغ عدد مستفيدى كرامة 291 ألف مستفيد صرف لهم حوالى 130 مليون جنيه.


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التضامن

غادة والى

تكافل وكرامة




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